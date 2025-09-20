À la découverte des talents – Atelier Les BOZAR Ancien Etablissement Bergerot Cysoing

À la découverte des talents – Atelier Les BOZAR Samedi 20 septembre, 10h00, 13h30 Ancien Etablissement Bergerot Nord

Tout public – 5/6 personnes en simultané

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Poussez la porte de l’atelier et entrez dans l’univers sensible de Sylvie Bossard, artiste et intervenante. Dessin, peinture, aquarelle… ses créations personnelles dialoguent avec celles des enfants et adultes qu’elle accompagne tout au long de l’année.

Ancien Etablissement Bergerot 269 rue Jean-Baptiste Lebas 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France

