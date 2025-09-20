À la découverte des talents – La Phototaffeuse Ancien Etablissement Bergerot Cysoing

À la découverte des talents – La Phototaffeuse Samedi 20 septembre, 10h00, 13h30 Ancien Etablissement Bergerot Nord

Tout public – 10 personnes en simultané

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Atelier d’artisan

La Phototaffeuse

Entrez dans l’univers d’Aurélie Castan, photographe passionnée. Une belle occasion de découvrir les coulisses d’un métier d’émotion. Dans son studio chaleureux, elle dévoile son approche sensible de l’image, entre portraits, paysages et créations artistiques. Elle partage sa façon d’utiliser la photo comme un miroir bienveillant, pour aider chacun à se redécouvrir.

Ancien Etablissement Bergerot 269 rue Jean-Baptiste Lebas 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Pévèle Carembault