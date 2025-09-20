À la découverte des talents – L’atelier de tonton Pascal Ancien Etablissement Bergerot Cysoing

À la découverte des talents – L’atelier de tonton Pascal Samedi 20 septembre, 10h00, 13h00 Ancien Etablissement Bergerot Nord

Tout public – 5 personnes en simultané

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Atelier d’artisan

L’atelier de tonton Pascal

Depuis sa retraite, Pascal Jacquemin laisse parler sa passion du bois, du carton et du papier dans un joyeux bric-à-brac d’inventions. De son atelier sortent jouets, vitrines miniatures et meubles relookés, fabriqués avec patience et imagination.

Ancien Etablissement Bergerot 269 rue Jean-Baptiste Lebas 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Pascal Jacquemin