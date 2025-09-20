À la découverte des talents – Les bricoles de Sophie Ancien Etablissement Bergerot Cysoing

À la découverte des talents – Les bricoles de Sophie Samedi 20 septembre, 10h00, 13h30 Ancien Etablissement Bergerot Nord

Tout public – 5/6 personnes en simultané

Atelier d’artisan

Les bricoles de Sophie

Sophie Niellet, céramiste, façonne à la main objets du quotidien et pièces décoratives en grès et porcelaine. Inspirée par les saisons, elle explore les infinies possibilités de la terre. Poussez la porte de son atelier, découvrez ses gestes, son univers.

Ancien Etablissement Bergerot 269 rue Jean-Baptiste Lebas 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Sophie Nielet