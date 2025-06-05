À LA DÉCOUVERTE DES TERRES DU CHÂTEAU DU PARC DE PÉZENAS Pézenas

À LA DÉCOUVERTE DES TERRES DU CHÂTEAU DU PARC DE PÉZENAS Pézenas jeudi 5 juin 2025.

À LA DÉCOUVERTE DES TERRES DU CHÂTEAU DU PARC DE PÉZENAS

2470 route de Caux Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05 2025-09-03

Laissez vous conter l’histoire du Château du Parc. Henri de Montmorency aménagea un parc à bêtes forestières réservé à la chasse, clôturé par des murailles et construisit un petit pavillon.

La propriété passe ensuite aux mains du prince de Conti, puis au XIXe siècle à la famille du célèbre facteur d’orgues Jean-François l’Epine.

Départ 5 pers. min.

Alors qu’il fait construire à partir de 1587 son domaine de la Grange des Prés, Henri de Montmorency commence à rassembler des terres situées à mi-chemin entre Pézenas et Caux pour en faire un parc à bêtes forestières, c’est-à-dire un enclos réservé à la chasse. Le duc fait clore rapidement le tout par des murailles. Il fait planter des bois de taillis, mettre toutes sortes de gibiers et élever un petit pavillon. La propriété passe ensuite aux mains du prince de Conti, puis au XIXème siècle à la famille du célèbre facteur d’orgues Jean-François l’Epine.

– Rendez-vous devant l’entrée de la propriété

– Départ 5 personnes minimum

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI .

2470 route de Caux Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 pezenas@capdagde.com

English :

Henri I de Montmorency had a fenced park created for hunting all kinds of game, and built a small pavilion. The property then passed into the hands of the Prince de Conti, then in the 19th century to the family of the famous organ builder Jean-François l?Epine. Let us tell you the story of this unusual place.

– On reservation, limited number of places

German :

Henri I. de Montmorency ließ einen eingezäunten Park mit Waldtieren anlegen, der für die Jagd mit allen Arten von Wildtieren reserviert war, und ließ einen kleinen Pavillon errichten. Das Anwesen ging später in den Besitz des Prinzen von Conti und im 19. Jahrhundert in den Besitz der Familie des berühmten Orgelbauers Jean-François l’Epine über. Jahrhundert. Lassen Sie sich die Geschichte dieses un

Italiano :

Vi raccontiamo la storia dello Château du Parc. Henri de Montmorency realizzò un parco recintato per la caccia agli animali e costruì un piccolo padiglione.

La tenuta passò poi nelle mani del principe de Conti e, nel XIX secolo, nelle mani della famiglia del famoso organaro Jean-François l’Epine.

Partenza 5 pers. min.

Espanol :

Enrique I de Montmorency mandó crear un parque vallado para la caza de todo tipo de animales y construir un pequeño pabellón. Posteriormente, la finca pasó a manos del príncipe de Conti y, en el siglo XIX, a la familia del famoso organero Jean-François l’Epine. Permítanos contarle la historia de este insólito lugar.

– Sólo con reserva, número limitado de plazas

L’événement À LA DÉCOUVERTE DES TERRES DU CHÂTEAU DU PARC DE PÉZENAS Pézenas a été mis à jour le 2025-08-11 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE