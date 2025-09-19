À la découverte des tours de La Rochelle Tours de La Rochelle La Rochelle

À la découverte des tours de La Rochelle 19 – 21 septembre Tours de La Rochelle Charente-Maritime

Gratuit. Visites libres le samedi et dimanche. Demande de renseignement et réservation pour les ateliers scolaires à educatif.tourslarochelle@monuments-nationaux.fr

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion de l’édition 2025 des Journées européennes du patrimoine, les tours de La Rochelle ouvrent gratuitement leurs portes au public.

Vendredi 19 septembre, place aux scolaires avec l’opération « Levez les yeux » :

Ateliers pédagogiques et visites ludiques pour découvrir le patrimoine autrement.

Dans le cadre de l’événement « Biens venus ! », initié par le Centre des monuments nationaux en partenariat avec le Centre national des arts plastiques (CNAP), venez explorer :

« Ad Infinitum », une œuvre immersive de Tania Mouraud présentée à la tour de la Chaîne.

Une belle occasion de vivre un dialogue inédit entre art contemporain et patrimoine historique !

Tours de La Rochelle Rue Armide, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « educatif.tourslarochelle@monuments-nationaux.fr »}] Les tours de La Rochelle comprennent la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne et la tour de la Lanterne.

© Geoffroy Mathieu