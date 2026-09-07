A la découverte des trésors de la forêt, Site de La Croisette, Liffré, Liffré

Informations pratiques

A la découverte des trésors de la forêt Dimanche 20 septembre, 13h00 Site de La Croisette, Liffré Ille-et-Vilaine

Plusieurs départs, de la Croisette, toutes les demi-heures, entre 13h et 15h /

Tout public à partir de 8 ans – Attention : Balade de 3h (6km), circuit non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Balade à la découverte des trésors de la forêt : motte de Verrière, trou de munitions, digue, enclos, trésor, aqueduc la Minette.

Site de La Croisette, Liffré La Croisette 35340 Liffré Liffré 35340 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.ville-liffre.bzh/point-d-interet/espace-sportif-la-croisette/ [{« type »: « link », « value »: « https://espaceculturelliffre.vostickets.net/billet/FR/representation-ESPACE_CULTUREL_LIFFRE-32853-0.wb?REFID=i4wrAAAAAAAAAAAAjwA »}]

Balade à la découverte des trésors de la forêt

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