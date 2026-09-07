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A la découverte des trésors de la forêt, Site de La Croisette, Liffré, Liffré

dimanche 20 septembre 2026 · Site de La Croisette, Liffré · Liffré

A la découverte des trésors de la forêt, Site de La Croisette, Liffré, Liffré

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Site de La Croisette, Liffré
Adresse
La Croisette 35340 Liffré
Ville
35340 Liffré
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Plusieurs départs, de la Croisette, toutes les demi-heures, entre 13h et 15h / Tout public à partir de 8 ans - Attention : Balade de 3h (6km), circuit non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

A la découverte des trésors de la forêt Dimanche 20 septembre, 13h00 Site de La Croisette, Liffré Ille-et-Vilaine

Plusieurs départs, de la Croisette, toutes les demi-heures, entre 13h et 15h /
Tout public à partir de 8 ans – Attention : Balade de 3h (6km), circuit non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Balade à la découverte des trésors de la forêt : motte de Verrière, trou de munitions, digue, enclos, trésor, aqueduc la Minette.

Site de La Croisette, Liffré La Croisette 35340 Liffré Liffré 35340 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.ville-liffre.bzh/point-d-interet/espace-sportif-la-croisette/ [{« type »: « link », « value »: « https://espaceculturelliffre.vostickets.net/billet/FR/representation-ESPACE_CULTUREL_LIFFRE-32853-0.wb?REFID=i4wrAAAAAAAAAAAAjwA »}]
Balade à la découverte des trésors de la forêt

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