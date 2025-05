A LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DE LA VIGNE – Le Bosc, 9 juin 2025 07:00, Le Bosc.

Hérault

A LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DE LA VIGNE Loiras Le Bosc Hérault

Tarif : 36 – 36 – EUR

Date : 2025-06-09

Début : 2025-06-09

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-06-09

Visite viticole à Loiras du Bosc avec Noëlle

Partez pour une demi-journée privilège à la rencontre d’un couple de vignerons passionnés. Entre balades dans les vignes, découverte de leur savoir-faire et dégustation de vins bio accompagnée de gourmandises, laissez-vous séduire par l’authenticité du Languedoc.

Rejoignez Noëlle pour une parenthèse authentique au cœur de Loiras du Bosc. Vous y découvrirez un domaine viticole niché entre ciel bleu et terres gorgées de soleil, où vous accueillera un couple de vignerons aussi charmants que passionnés.

Laissez-vous guider à travers leurs parcelles, découvrez leur quotidien, écoutez leurs histoires empreintes de traditions, de nature et d’amour du vin. Apprenez-en plus sur les appellations et les méthodes de vinification dans une ambiance conviviale et décontractée.

Puis, place à l’initiation à la dégustation vivez un moment sensoriel autour de vins bio, vibrants, expressifs, accompagnés de petits grignotages à partager. Une belle façon de savourer la richesse du terroir, le tout dans la simplicité d’un échange humain vrai et chaleureux. .

Loiras

Le Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44 tourisme@lodevoisetlarzac.fr

English :

Wine tour at Loiras du Bosc with Noëlle

Spend a privileged half-day with a couple of passionate winemakers. Enjoy a stroll through the vineyards, discover their know-how and taste organic wines accompanied by delicacies, and let yourself be seduced by the authenticity of the Languedoc.

German :

Weintour in Loiras du Bosc mit Noëlle

Machen Sie sich auf zu einem privilegierten halben Tag, um ein leidenschaftliches Winzerpaar zu treffen. Lassen Sie sich von der Authentizität des Languedoc verführen: Wanderungen durch die Weinberge, Einblicke in ihr Know-how und eine Verkostung von Bioweinen mit Leckereien.

Italiano :

Tour del vino a Loiras du Bosc con Noëlle

Trascorrete una mezza giornata privilegiata con una coppia di appassionati viticoltori. Passeggiate tra i vigneti, imparate a conoscere il loro savoir-faire e godetevi una degustazione di vini biologici accompagnati da prelibatezze. Lasciatevi sedurre dall’autenticità della Linguadoca.

Espanol :

Ruta del vino en Loiras du Bosc con Noëlle

Pase una media jornada privilegiada con una pareja de viticultores apasionados. Pasee por los viñedos, conozca su saber hacer y disfrute de una degustación de vinos ecológicos acompañados de delicias. Déjese seducir por la autenticidad del Languedoc.

