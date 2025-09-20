A la découverte des utilisations de la flore locale Le Fugeret Le Fugeret

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Sandra Perroteau, naturopathe vous explique les utilisations de la flore locale.

Organisé par l’association Mémoire et Patrimoine du Fugeret.

RDV Salle des associations.

Infos : 04 92 83 23 03 / annot@verdontourisme.com

Le Fugeret 04240 Le Fugeret Le Fugeret 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 83 20 16 http://www.lefugeret.com/ [{« link »: « mailto:annot@verdontourisme.com »}] Dès que nous entrons dans le territoire du FUGERET, la vallée subitement s’élargit pour former une vaste cuvette à la bordure dentelée avec sur les cimes, à droite, les échancrures plus marquées du Col d’Argenton, de la Rouïe, puis la crête s’abaisse graduellement vers le Sud-Est.

En nous tournant vers le versant opposé sur les sommets calcaires de la chaine du Puy de Rent de plus de 1850 m, la bordure d’abord dénudée, rectiligne, retrouve sa verdure de pins sur la Charmette, Roncharel, le Col d’Allons, Colle-Basse et sur les pentes abruptes poussent les genêts épineux, les rouvres, les noisetiers qui, petit à petit, en descendant, prennent la place des lavandes et s’emparent de quelques cultures qui persistent encore autour de la source de la Villette et des Esparam.

A la sortie du village, dans la grande échancrure qui coupe en deux les éperons rocheux du Mura et de la Clue, la Vaïre torrentueuse a frayé péniblement son passage et s’étire ensuite comme une couleuvre jusqu’au pont de Bontès. Parking

