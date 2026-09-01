À la découverte des vestiges de la Guerre de Cent Ans Chablis
samedi 19 septembre 2026 · Chablis
Informations pratiques
Chablis
À la découverte des vestiges de la Guerre de Cent Ans
Départ devant l’office de tourisme de Chablis Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Association « Chablis Terre d’Histoire » vous propose une visite guidée de la ville d’environ 1h30. Gratuit. .
Départ devant l’office de tourisme de Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté chablisterredhistoire@gmail.com
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English : À la découverte des vestiges de la Guerre de Cent Ans
L’événement À la découverte des vestiges de la Guerre de Cent Ans Chablis a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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