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AGENDA · Chablis

À la découverte des vestiges de la Guerre de Cent Ans Chablis

samedi 19 septembre 2026 · Chablis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Départ devant l'office de tourisme de Chablis
Ville
89800 Chablis
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Chablis

À la découverte des vestiges de la Guerre de Cent Ans

Départ devant l’office de tourisme de Chablis Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Association « Chablis Terre d’Histoire » vous propose une visite guidée de la ville d’environ 1h30. Gratuit.   .

Départ devant l’office de tourisme de Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   chablisterredhistoire@gmail.com

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English : À la découverte des vestiges de la Guerre de Cent Ans

L’événement À la découverte des vestiges de la Guerre de Cent Ans Chablis a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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