Informations pratiques

Chablis

À la découverte des vestiges de la Guerre de Cent Ans

Départ devant l’office de tourisme de Chablis Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Association « Chablis Terre d’Histoire » vous propose une visite guidée de la ville d’environ 1h30. Gratuit. .

Départ devant l’office de tourisme de Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté chablisterredhistoire@gmail.com

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English : À la découverte des vestiges de la Guerre de Cent Ans

L’événement À la découverte des vestiges de la Guerre de Cent Ans Chablis a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois