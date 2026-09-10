À la découverte des vignes de Beauregard, Parc de Beauregard, Saint-Genis-Laval
dimanche 20 septembre 2026 · Parc de Beauregard · Saint-Genis-Laval
Informations pratiques
À la découverte des vignes de Beauregard Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Parc de Beauregard Rhône
Rendez-vous aux vignes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les vignerons de Beauregard proposent une visite commentée des vignes, pour mieux comprendre l’histoire et le travail autour de ce patrimoine local.
Parc de Beauregard 23 avenue de Beauregard, Saint-Genis-Laval, 69230 Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Métro B station Gare d’Oullins puis bus C10.
Bus C10 au départ de Bellecour, toutes les 10 minutes.
Bus C10, arrêt « Saint-Genis Centre », puis 10 minutes à pied, en suivant la signalétique.
Les vignerons de Beauregard proposent une visite commentée des vignes, pour mieux comprendre l’histoire et le travail autour de ce patrimoine local.
©Ville de Saint-Genis-Laval
À voir aussi à Saint-Genis-Laval (Rhône)
- Circuit de randonnée terrestre, Parc de Beauregard, Saint-Genis-Laval 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’observatoire de Lyon, Observatoire de Lyon, Saint-Genis-Laval 19 septembre 2026
- Exposition photographique de Yanis Ourabah, Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-Laval 19 septembre 2026
- Visite du lavoir de la Platte, Le Lavoir de la Platte, Saint-Genis-Laval 19 septembre 2026
- Histoire du Parc zoologique de Lyon, Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or, Saint-Genis-Laval 19 septembre 2026