À la découverte des vignes de Beauregard, Parc de Beauregard, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

À la découverte des vignes de Beauregard Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Parc de Beauregard Rhône

Rendez-vous aux vignes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les vignerons de Beauregard proposent une visite commentée des vignes, pour mieux comprendre l’histoire et le travail autour de ce patrimoine local.

Parc de Beauregard 23 avenue de Beauregard, Saint-Genis-Laval, 69230 Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Métro B station Gare d’Oullins puis bus C10.

Bus C10 au départ de Bellecour, toutes les 10 minutes.

Bus C10, arrêt « Saint-Genis Centre », puis 10 minutes à pied, en suivant la signalétique.

Les vignerons de Beauregard proposent une visite commentée des vignes, pour mieux comprendre l’histoire et le travail autour de ce patrimoine local.

©Ville de Saint-Genis-Laval