À la découverte des zones humides, Mairie de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

À la découverte des zones humides Samedi 28 février, 14h30 Mairie de Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T14:30:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T14:30:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

Les zones humides sont des écosystèmes riches et diversifiés. Elles jouent un rôle important dans le stockage du carbone, agissent comme des éponges naturelles et offrent un habitat essentiel à de nombreuses espèces animales et végétales.

Venez durant une visite découvrir tous les enjeux liés à ces espaces et observer la faune et la flore qu’elles abritent en partenariat avec l’association la Huppe verte.

Informations pratiques

À partir de 7 ans

Groupe limité à 20 personnes

Prévoir des bottes, chaussettes et un tee-shirt à manches longues

Lieu exact communiqué lors de l’inscription

En cas de conditions météo défavorables, l’événement pourra être annulé

Mairie de Saint-Médard-en-Jalles Place de l'Hôtel-de-Ville 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles vous propose une visite guidée pour découvrir ces écosystèmes essentiels.

Bordeaux Métropole