A la découverte d’hôtels particuliers saint-amandois Musée Saint-Vic Saint-Amand-Montrond

Nombre de places limité. Inscription obligatoire auprès du musée Saint-Vic (par téléphone, courriel ou sur place). Le lieu de départ de la visite sera indiqué après confirmation de la réservation.

A l’occasion de Journées du Patrimoine, poussez la porte de trois hôtels particuliers (XVIIe et XVIIIe siècles) du centre-ville historique de Saint-Amand-Montrond. Leurs propriétaires et un médiateur du Patrimoine vous livreront les secrets des lieux.

Musée Saint-Vic Cours Manuel, 18200 Saint-Amand-Montrond, France Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire 0248965520 http://www.ville-saint-amand-montrond.fr/le-musee-saint-vic-f-70.html [{« type »: « phone », « value »: « 0248965520 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.saint.vic@ville-saint-amand-montrond.fr »}] Le Musée municipal a été fondé au début du XXe siècle par Théogène Chavaillon. Le nom de Saint-Vic est donné en référence à Saint-Guy.

Tour à tour maison de ville des abbés commendataires de Noirlac, couvent de femmes, prison, cet édifice, niché aux confins d’un merveilleux jardin, regroupe les collections du musée de Saint-Amand-Montrond depuis 1938. Le livre de Saint-Amand-Montrond se feuillette ici du paléolithique à la seconde guerre mondiale, en passant par l’époque gallo-romaine, les XIe, XIIe, XVe siècles et les traditions populaires. La visite permet de découvrir quelques pièces rares illustrant le riche passé de cette partie du Berry. Autoroute A71, sortie Saint-Amand-Montrond à 5 km du musée, 250 km de Paris, 140 km de Clermont-Ferrand

Ville de Saint-Amand-Montrond