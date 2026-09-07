À la découverte d’objets et outils d’antan à la Maison de la Bourrette !, Maison de la Bourette, Le Bas Ségala
dimanche 20 septembre 2026 · Maison de la Bourette · Le Bas Ségala
Informations pratiques
À la découverte d’objets et outils d’antan à la Maison de la Bourrette ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison de la Bourette Aveyron
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de la maison de la Bourette
Tout au long de la journée, explorez la maison de la Bourette, qui abrite une collection privée d’objets des années 1930 à 1950.
Voyagez dans l’histoire de la ruralité en Ségala et plongez dans l’univers des outils anciens et des artefacts de la vie d’autrefois.
Maison de la Bourette Rue du musée insolite, Vabre-Tizac 12240 Le Bas Ségala Le Bas Ségala 12240 Vabre-Tizac Aveyron Occitanie Une collection privée d’objets et outils du siècle dernier.
Visite de la maison de la Bourette
© Mairie Le Bas Ségala
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