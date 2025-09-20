À la découverte du bâtiment d’archives Balguerie Archives départementales de la Gironde Bordeaux

Visites guidées gratuites. Dans la limite de 20 personnes par visite. inscription sur place le jour même. Durée 1h environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir les coulisses des Archives départementales de la Gironde et le circuit des documents, de la collecte à la communication, en compagnie des archivistes.

D’autres rendez-vous ont lieu sur place. Retrouvez tout le programme des JEP 2025 aux Archives départementales de la Gironde.

Archives départementales de la Gironde 72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556996600 http://archives.gironde.fr [{« link »: « https://archives.gironde.fr/n/jep/n:898 »}]

© AD Gironde