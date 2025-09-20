À la découverte du bord de mer Maison-feu – Ancien phare du Crapaud Lanildut

À la découverte du bord de mer Samedi 20 septembre, 09h30 Maison-feu – Ancien phare du Crapaud Finistère

Durée 2h00 – Activité organisée par Laëtitia – Photographe et guide nature / Infos et réservation sur EcoNature.

Tarif sortie nature enfant 5€ ; Tarif sortie nature adulte 10€

Venez découvrir la nature du bord de mer ! L’estran est la zone qui se découvre quand la mer se retire. Coquillages, crustacés sont alors visibles pour les terriens que nous sommes.

Nous découvrirons quelques-uns de leur supers pouvoirs et les habitats qui se trouvent à la sortie de l’Aber Ildut.

Maison-feu – Ancien phare du Crapaud Rocher du Crapaud 29840 Lanildut Lanildut 29840 Finistère Bretagne

Laeticia