A la découverte du bourg de Saint Joseph de Porterie Maison des Associations Louis Le Bail Nantes

A la découverte du bourg de Saint Joseph de Porterie Samedi 20 septembre, 10h30 Maison des Associations Louis Le Bail Loire-Atlantique

Nombre de places limité à 25 participants – Gratuit

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Déambulation commentée dans le bourg de Saint Joseph de Porterie à la découverte du patrimoine local et du programme d’aménagement urbain. Boucle d’environ 5 km.

Maison des Associations Louis Le Bail 478 route de Saint Joseph – 44 300 Nantes Nantes 44477 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire Déambulation commentée dans le bourg de Saint Joseph de Porterie : Première école du bourg, Église de Saint Joseph, Domaine de Portricq, Nichoir à hirondelles, le Bois Hue, Le Port des Charettes, Le Fort, Le Square Barbara. Bus 75 arrêt Potiron ou cimetière de Saint Joseph

Chronobus C6 – arrêt Saint Joseph de Porterie

Parking rue Louis Pergaud ou place François Dollier de Casson

Déambulation commentée dans le bourg de Saint Joseph de Porterie à la découverte du patrimoine local et du programme d’aménagement urbain. Boucle d’environ 5 km.

