A la découverte du cacao et du chocolat
Seignosse, 25 juin 2025 15:00

Landes

Rookyto Partisans Chocolatiers
683 av de Larrigan Z.A Larrigan
Seignosse
Landes

Début : 2025-06-25 15:00:00

fin : 2025-06-25 16:00:00

2025-06-25

À la découverte du cacao et du chocolat, Chloé et Romain vous disent tout sur le cacao et le chocolat.

À la découverte du cacao et du chocolat, Chloé et Romain vous disent tout sur le cacao et le chocolat. Au sein de la fabrique Rookyto, nous vous parlerons de l’histoire du cacao, de son origine et des étapes de transformation du cacao en chocolat de la torréfaction au moulage, en passant par le conchage et le pressage du beurre de cacao. Un moment gourmand et passionnant, ponctué de dégustations et d’anecdotes issus de nos années passées sous les tropiques, entourées des cacaoyers.

Tarif 6€, dégustation incluse.

Tout public, dès 6 ans.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

Rookyto Partisans Chocolatiers 683 av de Larrigan Z.A Larrigan

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

English : A la découverte du cacao et du chocolat

Discovering cocoa and chocolate, Chloé and Romain tell you all about cocoa and chocolate.

German : A la découverte du cacao et du chocolat

Auf Entdeckungsreise durch Kakao und Schokolade: Chloé und Romain erzählen Ihnen alles über Kakao und Schokolade.

Italiano :

Chloé e Romain vi raccontano tutto sul cacao e sul cioccolato.

Espanol : A la découverte du cacao et du chocolat

Chloé y Romain te lo cuentan todo sobre el cacao y el chocolate.

