À la découverte du Café de la Loge Café de la Loge Salses-le-Château

À la découverte du Café de la Loge 20 et 21 septembre Café de la Loge Pyrénées-Orientales

Capacité d’accueil limitée.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

☕ Bienvenue au Café de la Loge

Inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2014 pour son décor unique du XIXᵉ siècle, ce lieu emblématique de Perpignan est aujourd’hui un restaurant catalan.

Visite libre

Le propriétaire se fera un plaisir de commenter votre visite en dehors des horaires de service du restaurant. Merci de votre compréhension.

Le Café de la Loge est inscrit au titre des Monuments historiques pour son décor unique du XIXe siècle. Une salle à l'étage propose toute l'année des expositions de peintures et sculptures, un espace de vente de produits du terroir vient compléter le restaurant traditionnel catalan. Ce lieu incontournable de Salses, à découvrir absolument, est l'exemple parfait du style grand siècle. Au centre du village, il est prudent de laisser son véhicule au parking gratuit de la cave coopérative situé à coté de la forteresse et à 300m du Café de la Loge.

