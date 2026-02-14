À la découverte du castor, Prélager, Saint-Régis-du-Coin

À la découverte du castor Samedi 4 avril, 09h00 Prélager Loire

Inscription obligatoire

Début : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Nous serons à la recherche des indices de présence laissés par ce mammifère (traces, arbres et branches rongés, etc). Et avec beaucoup de chance, qui sait, peut-être pourrons-nous l’apercevoir ?

Prévoir bottes ou chaussures de marche, jumelles, vêtements chauds et étanches (altitude de 1100 m).

Inscription obligatoire via le lien fourni. Le lieu de RDV exact sera donné après inscription.

Prélager Prélager, saint régis du coin Saint-Régis-du-Coin 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Partez sur les traces du Castor d’Europe aux étangs de Prélager dans le Pilat. castor LPO

© Joël Vial