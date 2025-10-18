À la découverte du Centre de l’interprétation de l’architecture et du patrimoine Le Bivouac Rosières-en-Santerre

À la découverte du Centre de l’interprétation de l’architecture et du patrimoine Le Bivouac Rosières-en-Santerre samedi 18 octobre 2025.

À la découverte du Centre de l’interprétation de l’architecture et du patrimoine Samedi 18 octobre, 18h00 Le Bivouac Somme

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T18:00:00 – 2025-10-18T19:30:00

Fin : 2025-10-18T18:00:00 – 2025-10-18T19:30:00

L’ancienne friche Maréchal est maintenant devenu le Bivouac, un espace consacré à la médiathèque, l’espace numérique et le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. En compagnie de la cheffe de projet Pays d’art et d’histoire, venez découvrir ce lieu qui met en valeur le patrimoine du territoire.

Après la visite, prolongez cet instant de partage avec un pot convivial.

Le Bivouac rosières en santerre Rosières-en-Santerre 80170 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@hautesomme-tourisme.com »}]

L’ancienne friche Maréchal est maintenant devenu le Bivouac, un espace consacré à la médiathèque, l’espace numérique et le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. En compagnie de …

Le Ciap à Rosières-en-Santerre, ©C.Cardona – PETR Cœur des Hauts-de-France