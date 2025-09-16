A la découverte du Centre de soins LPO Aquitaine Salle des fêtes de la mairie Audenge

A la découverte du Centre de soins LPO Aquitaine Salle des fêtes de la mairie Audenge mardi 16 septembre 2025.

Salle des fêtes de la mairie 24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde

Chaque année à Audenge, ce sont plus de 5 000 animaux sauvages blessés oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens qui trouvent refuge au Centre de soins LPO Aquitaine, niché au cœur du Domaine de Certes et Graveyron.

Vous êtes curieux de savoir comment ces animaux sont pris en charge, quelles sont les espèces les plus souvent accueillies, ou encore comment vous pourriez, vous aussi, agir pour la nature ?

Mardi 16 septembre à 19H30 en salle des fêtes de la Mairie d'Audenge, les équipes du Centre de soins vous invitent à une conférence passionnante, suivie d'un temps d'échange, pour lever le voile sur les coulisses de leur engagement au quotidien.

Vous découvrirez aussi comment devenir bénévole, écovolontaire ou rapatrier des animaux en détresse… Et si vous ne pouvez pas donner de votre temps, un don matériel ou un achat solidaire, ça compte aussi !

Sur inscription.

