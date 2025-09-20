À la découverte du centre-ville d’Aurillac Office de tourisme du Pays d’Aurillac Aurillac
30 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Visite guidée du centre historique d’Aurillac, par Jean-Pierre Malichier. Passage par le marché couvert avec dégustation de produits médiévaux. Rdv devant l’Office de Tourisme (7 rue des Carmes).
Office de tourisme du Pays d’Aurillac 7 rue des carmes, 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 48 46 58 »}, {« type »: « email », « value »: « courrier@iaurillac.com »}]
Journées européennes du patrimoine 2025
© Aurillac Agglomération