À la découverte du centre-ville d’Aurillac Office de tourisme du Pays d’Aurillac Aurillac

À la découverte du centre-ville d'Aurillac samedi 20 septembre 2025.

Samedi 20 septembre, 10h00 Office de tourisme du Pays d'Aurillac Cantal

30 personnes maximum

Visite guidée du centre historique d’Aurillac, par Jean-Pierre Malichier. Passage par le marché couvert avec dégustation de produits médiévaux. Rdv devant l’Office de Tourisme (7 rue des Carmes).

Office de tourisme du Pays d'Aurillac 7 rue des carmes, 15000 Aurillac

© Aurillac Agglomération