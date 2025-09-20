A la découverte du chantier de restauration du tympan de l’église de La Neuville les Corbie Eglise Notre-Dame de La Neuville les Corbie Corbie

A la découverte du chantier de restauration du tympan de l’église de La Neuville les Corbie Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Eglise Notre-Dame de La Neuville les Corbie Somme

Choix d’un créneau d’une heure dans la limite des places disponibles. Prévoir des chaussures adaptées ( fermées), échafaudage facile d’accès (escalier).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La visite vous permettra de découvrir le chantier de restauration de la façade occidentale de l’église et plus particulièrement de son remarquable tympan sculpté représentant l’entrée du Christ à Jésuralem.

En présence des restaurateurs, ils vous présenteront leurs techniques et méthodes et questionneront les enjeux de ce chantier.

Sur échafaudage, cette visite est une occasion unique d’approcher ce chef d’oeuvre de la sculpture picarde du 16ème siècle!

Organisée par la commune de Corbie en collaboration avec l’office du tourisme du Val de Somme

Eglise Notre-Dame de La Neuville les Corbie Rue Pont-Noyelles 80800 CORBIE Corbie 80800 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0322969576 »}]

Bruno LALOI