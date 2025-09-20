À la découverte du château de Cambiac à travers des visites guidées Château de Cambiac Cambiac

Tarifs : 8 € pour les plus de 12 ans, 4 € pour les 2 à 11 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visites guidées du parc et du château par les propriétaires

Partez à la rencontre du château de Cambiac grâce à des visites guidées animées par les propriétaires eux-mêmes, qui partageront avec passion l’histoire de ce lieu remarquable.

Horaires des visites guidées :

11h00 – 14h00 – 15h00 – 16h00 – 17h00

Accès libre et gratuit au parc du château tout au long de la journée.

La visite du château est possible uniquement dans le cadre des créneaux guidés.

Une belle occasion de découvrir un patrimoine vivant et habité !

Château de Cambiac Le bourg, 31460 Cambiac Cambiac 31460 Haute-Garonne Occitanie 05 61 83 12 61 Le château de Cambiac fut édifié au début du XVIe siècle sur les ruines d’un bâtiment du XVe siècle qui avait abrité une petite communauté religieuse et qui fut détruit au cours des guerres de Religion.

Le château fut construit comme lieu d’habitation pour le sieur Milhau, nommé connétable de la région de Montauban par la reine Marguerite de Navarre. Toute la partie de l’édifice datant du XVIe siècle est intacte.

Au XIXe siècle, d’importants travaux d’agrandissement et d’embellissement furent entrepris, notamment avec l’adjonction d’une importante tour quadrangulaire tout en conservant un style Renaissance.

Dans le parc du château, une orangerie du XVIIIe siècle et un petit puits du XIXe siècle complètent cet ensemble architectural. Toulouse-Labordes-Fonsegrives-Quint, RD18 direction Saint-Félix, Revel.

© Château de Cambiac