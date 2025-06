A la découverte du choeur de l’aube – Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais 22 juin 2025 06:00

A la découverte du choeur de l'aube Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

2025-06-22 06:00:00

2025-06-22 08:00:00

2025-06-22

Dans le cadre du Pique-nique des Envolées 2025, partez à l’écoute du chant de nombreuses espèces se mêlant et formant un concert matinal. Sur inscription.

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : A la découverte du choeur de l’aube

As part of the Pique-nique des Envolées 2025, listen to the songs of numerous species as they blend together to form a morning concert. Registration required.

German :

Im Rahmen des Picknicks der Envolées 2025 können Sie dem Gesang zahlreicher Arten lauschen, die sich zu einem morgendlichen Konzert zusammenfinden. Nach Anmeldung.

Italiano :

Nell’ambito del picnic Envolées 2025, ascoltate i canti di numerose specie che si fondono in un concerto mattutino. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

En el marco del picnic Envolées 2025, escuche los cantos de numerosas especies que se mezclan para formar un concierto matinal. Inscripción obligatoria.

