À la découverte du cimetière civil et militaire Cimetière de Munster Munster

À la découverte du cimetière civil et militaire 20 et 21 septembre Cimetière de Munster European Collectivity of Alsace

Durée 1h30, départ devant le panneau au niveau n°1 du cimetière.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le cimetière civil et militaire de Munster.

Vous y trouverez l’historique, une description des monuments, des sépultures et des personnalités les plus remarquables.

C'est le carré militaire situé à l'arrière du cimetière communal. Il renferme les tombes de militaires morts pour la plupart durant la guerre de 1914-1918. Il y a 68 tombes françaises, 276 tombes allemandes et même celle d'un capitaine démineur indochinois mort en 1920.

Pour 1939-45, il y a 3 tombes françaises, 32 allemandes et une stèle à la mémoire de 7 aviateurs canadiens.

