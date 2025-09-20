A la découverte du cimetière civil et militaire Munster

A la découverte du cimetière civil et militaire Munster samedi 20 septembre 2025.

Partez à la découverte du cimetière militaire de Munster et plongez dans son histoire. Vous y découvrirez un espace dédié aux soldats des deux guerres mondiales, ainsi qu’une présentation des monuments emblématiques et des sépultures de figures marquantes de la ville, telles que les membres de la famille Hartmann.

Rendez-vous à la mairie entre 10h et 12h ou de 14h à 18h pour retirer la brochure consacrée au cimetière. .

rue Alfred Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est

English :

Discover the Munster military cemetery, with its area dedicated to the soldiers of the two world wars, its monuments and the graves of key figures such as the Hartmann family.

German :

Entdecken Sie den Militärfriedhof von Munster, seinen Bereich, der den Soldaten der beiden Weltkriege gewidmet ist, sowie seine Denkmäler und Gräber von markanten Figuren wie der Familie Hartmann.

Italiano :

Scoprite il cimitero militare di Munster, la sua area dedicata ai soldati delle due guerre mondiali, i suoi monumenti e le tombe di personaggi chiave come la famiglia Hartmann.

Espanol :

Descubra el cementerio militar de Munster, su zona dedicada a los soldados de las dos guerras mundiales, sus monumentos y las tumbas de figuras clave como la familia Hartmann.

