À la découverte du cimetière de Luçon, Cimetière de Luçon 26 rue de la Coulée 85400 Luçon, Luçon

dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière de Luçon 26 rue de la Coulée 85400 Luçon · Luçon

Informations pratiques

À la découverte du cimetière de Luçon Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Cimetière de Luçon 26 rue de la Coulée 85400 Luçon Vendée

Limité à 20 personnes par groupe. Information 06 71 02 93 56 / 06 14 63 89 42

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée entre tombes, tombeaux et chapelles caractéristiques.

Rendez-vous devant la grille du cimetière à côté du pavillon du gardien.

Cimetière de Luçon 26 rue de la Coulée 85400 Luçon Cimetière de Luçon 26 rue de la Coulée 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire [{« link »: « mailto:alucontpc@gmail.com »}]

Visite du cimetière de Luçon

© Ville de Luçon