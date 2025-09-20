A la découverte du Circuit des Métiers d’Art Maison des Arts de Fréjus Fréjus

A la découverte du Circuit des Métiers d’Art Maison des Arts de Fréjus Fréjus samedi 20 septembre 2025.

Inscriptions sur www.bm.esterel-mediatem.fr tél 04 94 51 01 89

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Membre du réseau labelisé « Ville et Métiers d’Art », Fréjus met à l’honneur ses artisans : visite des ateliers, rencontres et démonstrations de leur savoir-faire.

Déambulation à partir de la Maison des Arts, place Paul Vernet.

Maison des Arts de Fréjus 95 place Paul Vernet 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 17 66 00 https://www.ville-frejus.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 51 01 89 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.bm.esterel-mediatem.fr »}] [{« link »: « http://www.bm.esterel-mediatem.fr »}] Inauguré en 2020 ce lieu a pour objectif d’accueillir les artistes du circuit des métiers d’arts, permettre des rencontres entre artistes, mais aussi de faire découvrir aux Fréjusiens le travail magnifique de ces artistes. Parking à proximité

(c) Ville de Fréjus