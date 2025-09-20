A la découverte du Crédit Municipal de Paris (ancien Mont-de-Piété) – visite libre Crédit Municipal de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Venez découvrir l’histoire du Crédit Municipal de Paris (ancien Mont-de-Piété) qui existe depuis 1637 et est installé au 55 rue des Francs-Bourgeois depuis 1777 ! Il renferme en son sein un vestige de l’enceinte de Philippe Auguste et la plus grande salle des ventes de Paris. Un voyage dans le temps à la découverte des activités de prêt sur gage, de ventes aux enchères et d’épargne solidaire (entre autres !).

Tous les espaces sont en accès libre.

Attention : la salle de prêt sur gage n’est accessible que le dimanche. Le samedi est réservé à la clientèle.

Pour découvrir toute la programmation du Crédit Municipal de Paris : https://www.creditmunicipal.fr/le-credit-municipal-de-paris-ouvre-ses-portes-pour-les-journees-du-patrimoine-les-20-et-21-septembre-2025/

Crédit Municipal de Paris 55 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.creditmunicipal.fr [{« link »: « https://www.creditmunicipal.fr/le-credit-municipal-de-paris-ouvre-ses-portes-pour-les-journees-du-patrimoine-les-20-et-21-septembre-2025/ »}] Etablissement public administratif de crédit et d’aide sociale de la Ville de Paris, le Crédit Municipal propose une gamme de services solidaires, simples et flexibles, adaptés aux besoins de chacun. Créé en 1637 par le philanthrope Théophraste Renaudot et situé en plein cœur du Marais depuis 1777, sa vocation première fut de lutter contre l’usure en offrant un service de prêt sur gage. À travers les siècles, le Crédit Municipal de Paris a conservé cette activité première tout en développant une large palette de nouveaux services autour de l’objet (ventes aux enchères, conservation et expertise d’objets d’art) et dans le domaine de la finance solidaire (microcrédit personnel, accompagnement des personnes surendettées, épargne solidaire). Il est aujourd’hui un acteur incontournable de la finance sociale et solidaire au service des Parisiens et des Franciliens. M1 Hôtel de Ville, M11 Rambuteau, Bus 29

