A la découverte du « Dictionnaire de Trévoux » et du « Journal de Trévoux » Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma) Trévoux

A la découverte du « Dictionnaire de Trévoux » et du « Journal de Trévoux » Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma) Trévoux samedi 20 septembre 2025.

A la découverte du « Dictionnaire de Trévoux » et du « Journal de Trévoux » 20 et 21 septembre Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma) Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Deux publications majeures voient le jour à Trévoux au 18e siècle : « Mémoires pour l’histoire des sciences & des beaux-arts » ou « Journal de Trévoux » et « Dictionnaire universel françois & latin » ou « Dictionnaire de Trévoux ».

Ces ouvrages jouent un rôle clé dans la diffusion des savoirs. Ils sont aussi précieux pour découvrir la richesse de la langue et des parlers régionaux à cette époque. A redécouvrir en visites commentées ou en autonomie lors de ces journées patrimoniales !

Organisé par l’association ASTRID

Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma) 3, place de la passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes http://www.espaceculturel-lapasserelle.fr/venir_au_carre_patrimoines.html L’espace culturel La Passerelle, architecture contemporaine intégrée à l’hôpital historique de Trévoux, comprend la médiathèque, le cinéma, le Carré Patrimoines et l’école de musique. Installée dans le Pavillon des arts, la salle d’exposition accueille des expositions temporaires sur une surface de 85 m². Peinture, sculpture, photo, patrimoine, architecture… Les expositions sont variées. Pour cette rentrée, elle a été investie par le Pays d’art et d’histoire qui propose aux visiteurs de porter un nouveau regard sur le patrimoine bâti en pisé qui les entoure.

Journées européennes du patrimoine 2025

ASTRID