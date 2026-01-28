A la découverte du domaine d’Abbadia, Espace Naturel Sensible à Hendaye Une terre sur l’océan. Route de la Corniche Hendaye

A la découverte du domaine d’Abbadia, Espace Naturel Sensible à Hendaye Une terre sur l’océan.

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

2026-07-16

Réservation obligatoire.

Prévoir chaussures de marche, vêtements d’extérieur, casquettes ou chapeaux et gourde.

Le CPIE Littoral basque vous propose tout au long de l’année des découvertes actives des sites naturels classés au titre desENS (Espaces Naturels Sensibles)par le Département des Pyrénées-Atlantiques.

Une nature préservée où se rencontrent les Pyrénées, l’Atlantique… et l’Homme !

Suivez-nous sur ses sentiers, nous vous ferons découvrir tous les intérêts naturalistes et culturels (faune, flore, géologie, histoire…) de ce site naturel protégé emblématique du Pays basque.

Le domaine d’Abbadia est un propriété du Conservatoire du littoral cogéré par la commune de Hendaye, le Département 64 et le CPIE Littoral basque. .

+33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr

