A la découverte du fonds Arambourou salle Camille Pagé Châtellerault

A la découverte du fonds Arambourou

salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

M. Pergant, J.P. Brajard, J.F. Millet, F. Garnier présenteront l’état du fonds photographique de Charles Arambourou (1858-1919) composition, provenance, acquisition, conservation et identification. Ils termineront par les films très récemment restaurés réalisés par le photographe. .

salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine ccha.chatellerault@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la découverte du fonds Arambourou

L’événement A la découverte du fonds Arambourou Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne