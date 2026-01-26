A la découverte du fonds Arambourou salle Camille Pagé Châtellerault
salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
M. Pergant, J.P. Brajard, J.F. Millet, F. Garnier présenteront l’état du fonds photographique de Charles Arambourou (1858-1919) composition, provenance, acquisition, conservation et identification. Ils termineront par les films très récemment restaurés réalisés par le photographe. .
salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
