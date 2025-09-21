A la découverte du Fort de BRON Fort de Bron Bron

A la découverte du Fort de BRON Dimanche 21 septembre, 10h00 Fort de Bron Métropole de Lyon

Dons et participations libres utilisées par l’association pour son action dans la valorisation du monument – association reconnue d’intérêt général.

Deux visites thématiques sont proposées : « la vie du soldat » ou « le chemin de la poudre ». Départ de visite toutes les 15 minutes. Départ de la dernière visite à 16h30.

En complément, vous pourrez visiter deux salles muséales et une exposition temporaire dédiée aux 150 ans du début de la construction du Fort.

Fermeture du Fort à 18h00.

Fort de Bron Chemin vieux, avenue de Lattre de Tassigny, 69500 Bron, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Bron 69500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.fort-de-bron.fr/ Édifice construit en 1877 sous la direction du général Séré de Rivières. Ceinture militaire de Lyon en bon état de conservation. Le fort était chargé, grâce à l’armement qu’il comportait, (pièces de 155mm, ou 120 mm – mortiers de 220mm) d’interdire à un ennemi éventuel débouchant des hauteurs de Chassieu ou de Saint-Priest, de s’avancer vers Lyon, ou d’installer ses propres canons qui auraient pu, alors, bombarder la ville. De forme trapézoïdale, bien caractéristique de la fortification polygonale, il est protégé sur tout son périmètre par un fossé sec qui interdit tout investissement du massif central par un assaut d’infanterie. Ses locaux sont recouverts d’une masse de terre afin d’encaisser les effets des projectiles (couche d’éclatement). En cas de guerre, sa garnison était portée à 841 hommes artilleurs et fantassins. Plus de 1500 m² de magasins divers, abritaient les approvisionnements en munitions, vivres, combustibles, matériels, etc.…

Assez rapidement les progrès de l’artillerie rendirent ce type de fortification obsolète, et inadapté. Néanmoins, le rôle de dissuasion qui est celui de toute forteresse ne fut jamais totalement effacé. Il reste, partiellement armé jusqu’en 1914. Après 1920, il n’assure plus qu’un rôle logistique au profit de la base aérienne proche. Il sera occupé par les troupes allemandes en 1942, et finira par être cédé à la Courly (communauté urbaine de Lyon) en 1975 pour servir de support à de gigantesques réservoirs d’eau. La ville de Bron l’utilise pour entreposer du matériel municipal et possède un bail emphytéotique accordé par la Courly.

L’association du fort de Bron est créée en 1982, elle réunit les personnes et les associations désireuses de contribuer à l’aménagement, la mise en valeur, et l’animation de ce lieu. Son Conseil d’administration, où siègent en permanence deux élus de la commune de Bron, définit les tâches à entreprendre et participe aux travaux de recherche menés par la municipalité sur les projets d’avenir. Un parcours sportif, et un circuit de promenade ont été réalisés.

Un programme pluriannuel permet la restauration, et la conservation du fort : accès à la majeure partie des fossés, mise à disposition de certaines salles du fort, ouverture temporaire et partielle de l’intérieur, pour les manifestations culturelles, associatives, théâtrales. Notre association s’attache particulièrement à la mise en valeur du patrimoine historique que constitue ce témoin d’une architecture militaire de la fin du XIXe siècle. Elle organise tous les premiers dimanches de chaque mois en période d’hiver de 13h30 à 16h30 et en période d’été de 14h à 17h, en après midi, des visites gratuites et commentées du fort et de son musée. Elle participe aux journées du Patrimoine et organise une exposition artisanale le premier samedi et dimanche en octobre.

Le fort de Bron fait partie du système de défense fortifié, mis en place aux alentours de Lyon, après le conflit de 1870, à l’instigation du Général Séré De Rivières, responsable des fortifications au niveau national. Une salle du Fort porte son nom. L’association du fort de Bron est composée d’une équipe soudée et bénévole qui en fonction de ses envies et de ses connaissances participe activement au bon déroulement de la sauvegarde du fort de Bron en organisant des visites gratuites et guidées par plusieurs membres de l’association. Elle organise aussi des visites ponctuelles pour les associations et les scolaires (la demande doit être faite à la mairie au service d’action culturel). La journée du patrimoine attire un public nombreux ainsi que notre exposition artisanale en octobre. Notre musée est en train de prendre place avec l’apport de nouveaux documents et de photos d’époque. Un visuel vous présente le Fort en ses différentes parties. Tram T2 arrêt Les alizés. Parking a proximité.

©Gérard Chapron, association du Fort de Bron