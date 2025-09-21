À la découverte du fort de Peigney Fort de Peigney Peigney

2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

‘Découvrez les tonnerres de Peigney’ est une exposition qui raconte l’histoire du fort et explique son rôle dans le système défensif de la place de Langres.

Fort de Peigney Route de Plesnoy, 52200 Peigney Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est Le fort de Peigney est l’un des huit forts détachés construits pour protéger la ville de Langres, dans le nord-est de la France. Les autres sont la Bonnelle, le Cognelot, Montlandon, Plesnoy, la Pointe de Diamant, Saint-Menge et Dampierre.

Il faisait partie du système défensif développé par le général Séré de Rivières à la fin du XIXᵉ siècle pour protéger le pays d’une invasion allemande.

Les forts de cette période adoptaient une forme polygonale plus simple que les grandes fortifications en étoile conçues par Vauban au XVIIᵉ siècle. Avec l’amélioration de l’artillerie, les villes étaient devenues trop vulnérables aux obus à longue portée. La solution fut donc de construire de petits forts espacés autour des villes à défendre.

Le fort de Peigney est un exemple représentatif de ce type de fortification. Il compte parmi les derniers édifices érigés avant l’introduction de nouvelles formes de défense par Séré de Rivières.

© Jean-Francois Feutriez