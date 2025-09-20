À la découverte du fort du Cognelot Fort du Cognelot Chalindrey

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le Fort Vercingétorix dit le Fort du Cognelot, est un ouvrage militaire faisant partie des fortifications de l’Est. Construit entre 1874 et 1877, ce fort devait pouvoir assurer la protection d’une armée battant en retraite vers le plateau, servir de pivot à une armée, contrôler le noeud ferroviaire de Culmont-Chalindrey et les routes de Bâle et de Gray.

Le Fort du Cognelot est un fort militaire d'arrêt construit en 1874 par le Général Séré de Rivières, prévu pour gêner la progression de l'envahisseur, principale position défensive du Sud de Langres. Complété par la batterie du Pailly au Sud-Ouest, il a un triple rôle :

– servir de pivot à l’armée venant de la citadelle de Langres et en interdire l’investissement par l’ennemi,

– assurer la protection d’une armée battant en retraite vers le plateau,

– contrôler le noeud ferroviaire de Culmont-Chalindrey et les routes de Bâle et de Gray.

D’une surface totale de 29 ha, le fort comporte 5 ha constitués de bâtiments dans l’enveloppe et le réduit. L’enveloppe en forme de trapèze s’adapte aux contours de l’éperon du plateau pour mieux contrôler les pentes.

C’est aussi un refuge de chauve-souris, la faune et la flore y sont riches d’espèces rares (orchidées)

Situé sur le promontoire du Cognelot, masqué parfois par un épais brouillard qui a fortement impressionné la population au fil du temps, la légende du diable rouge « Le Foulletot » y a établi sa demeure et des sabbats de sorcières terrorisent les gens d’en bas !

En 1598, deux hommes ont été condamnés pour fait de sorcellerie. Ainsi, on a surnommé les habitants de Chalindrey « les Sorciers ».

La Fête des Sorcières a lieu chaque année fin octobre. parking gratuit

© Jean-Yves Pavaillard