A la découverte du Fort du Vert Galant [JEP 2025] Fort du Vert Galant Wambrechies

A la découverte du Fort du Vert Galant [JEP 2025] 20 et 21 septembre Fort du Vert Galant Nord

Gratuit | Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

C’est toujours un petit évènement quand les portes du Fort s’ouvrent à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Année après année, ce lieu symbolique attise toujours la curiosité. Guidé par Théo Hooreman (Culture’L Co), arpentez les salles et chemins de ce splendide édifice où la nature a repris ses droits et où le souvenir des soldats reste présent dans les murs…

5 créneaux disponibles :

Samedi 20 septembre – 15h, 16h et 17h

Dimanche 21 septembre – 16h et 17h

Durée : 50 minutes

Service Communication | Ville de Wambrechies