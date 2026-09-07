A la découverte du futur centre Takoda : quand le patrimoine historique s’engage pour la faune sauvage !, Association Takoda, Raismes

Informations pratiques

A la découverte du futur centre Takoda : quand le patrimoine historique s’engage pour la faune sauvage ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Association Takoda Nord

20 personnes par visite guidée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un pied dans l’histoire régionale et le regard tourné vers la préservation de la biodiversité, venez découvrir le site de notre futur centre de soins pour la faune sauvage.

A travers les visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h00, venez découvrir les coulisses de ce projet solidaire. Au programme : un voyage dans le passé minier du lieu, un aperçu de l’avancée des travaux de rénovation éco-responsable, et une présentation en avant-première des futurs espaces de soins et de convalescence destinés à accueillir des pensionnaires à poils et à plumes.

Tout au long de la journée, vous pourrez également en apprendre plus sur la faune locale et la façon de la protéger. C’est aussi l’occasion d’échanger avec l’équipe et pourquoi pas de nous soutenir : boutique, adhésion, bénévolat…. Il y a mille façons de s’engager pour la faune sauvage.Ensemble, donnons vie à ce refuge !

Association Takoda 6 rue du Mont des Ermites 59590 Raismes Raismes 59590 Nord Hauts-de-France 0768620172 http://association-takoda.fr TAKODA qui signifie « amis de tous » en Sioux est un centre de sauvegarde et d’éducation à la nature. Etabli sur un ancien site minier « la fosse Ewbank », au sein du site Natura 2000 et au coeur du massif forestier de Raismes. L’association Takoda est née de deux constatations: l’absence de centre de soins et la méconnaissance de la faune sauvage régionale, pourtant très menacée.

Un pied dans l’histoire régionale et le regard tourné vers la préservation de la biodiversité, venez découvrir le site de notre futur centre de soins pour la faune sauvage.

©association Takoda