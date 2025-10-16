A la découverte du futur Musée des Sacres Palais du Tau Reims

Réservation obligatoire. Nombre de place limité.

Le Centre des monuments nationaux (CMN) porte un ambitieux projet patrimonial pour le palais du Tau, ancienne résidence des archevêques de Reims, aujourd’hui propriété de l’État.

Le palais du Tau se prépare à accueillir un nouveau musée unique en son genre, le Musée des Sacres. Aux travaux de gros œuvre, s’ajoute un chantier scénographique de grande ampleur s’étendant sur trois niveaux du monument.

D’ici la fin de l’année 2026, un parcours de visite entièrement renouvelé invitera le public à vivre la cérémonie du sacre et à se familiariser, par la-même, avec quelques-unes des plus belles pages de notre histoire de France. Présentation en majesté des collections insignes, dispositifs de médiations innovants et œuvres contemporaines concourront à créer une expérience de visite inoubliable.

Au début du Ve siècle, le christianisme devient religion de l'État. Saint Nicaise, onzième évêque de Reims s'y installe et fait bâtir une cathédrale dédiée à Notre-Dame. Le palais du Tau, construit dans la partie sud du quartier cathédral, devient lieu de résidence de l'archevêque.

