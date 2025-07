A la découverte du grand orgue de la Basilique de Marienthal Kaltenhouse

1 Place de la Basilique Kaltenhouse Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-08-07 14:00:00

fin : 2025-08-07 15:30:00

Le grand orgue dévoile tous ses secrets avec le maître de Chapelle Monsieur Antoine Bender et son fils Marc.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Animaux non-admis. .

1 Place de la Basilique Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 90 91 recteur@basiliquemarienthal.fr

English :

The great organ reveals all its secrets with the Chapel Master Antoine Bender and his son Marc.

German :

Die große Orgel enthüllt alle ihre Geheimnisse mit dem Kapellmeister Monsieur Antoine Bender und seinem Sohn Marc.

Italiano :

Il grande organo svela tutti i suoi segreti con il maestro di coro Antoine Bender e suo figlio Marc.

Espanol :

El gran órgano desvela todos sus secretos con el director de coro Antoine Bender y su hijo Marc.

