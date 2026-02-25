A la découverte du hâble d’Ault

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Rejoignez-nous pour une balade immersive au cœur du hâble d’Ault, un site naturel exceptionnel entre terre et mer. Ce vaste espace de lagunes, de prairies humides et de cordons de galets abrite une biodiversité remarquable.

Cet espace s’est constitué progressivement du fait de l’accumulation des galets transportés par la mer depuis les falaises normandes. Le cordon de galets s’est allongé vers le nord, abritant un port de refuge pour les bateaux aultois. En 1751, le Grand barrement a privé le hâble de son accès à la mer.

Au programme

-Exploration des paysages Comprenez la formation de ce site unique et son rôle dans la préservation du littoral.

-Observation de la faune Ouvrez l’œil pour apercevoir les nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent le site, comme l’Avocette élégante, le Tadorne de Belon ou encore les Gravelots.

-Découverte de la flore Apprenez à reconnaître les plantes typiques des milieux humides et côtiers.

-Sensibilisation à l’environnement Échangez sur les enjeux écologiques des zones humides et leur importance face au changement climatique.

Pensez à prendre vos jumelles et votre appareil photo !

La promenade sera co-animée par Julie Robert chargée de mission au Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard (SMBSGLP) et Loïc Jugue de l’association Pixiflore ainsi que des membres d’Ault Environnement.

Bon à savoir

Durée 2h30

Gratuit

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/a-la-decouverte-du-hable-dault/

English :

Join us for an immersive walk through the heart of the Hâble d’Ault, an exceptional natural site between land and sea. This vast area of lagoons, wet meadows and pebble beaches is home to remarkable biodiversity.

This area was gradually built up by the accumulation of pebbles transported by the sea from the cliffs of Normandy. The spit of pebbles stretched northwards, sheltering a port of refuge for Ault boats. In 1751, the Great Barrage deprived the harbor of its access to the sea.

Program:

-Landscape exploration: Understand the formation of this unique site and its role in preserving the coastline.

-Observing the fauna: Open your eyes and catch a glimpse of the many species of birds that inhabit the site, including the Elegant Avocet, the Belon Shelduck and the Gravelot.

-Discover the flora: learn to recognize plants typical of wetland and coastal environments.

-Environmental awareness: Discuss the ecological challenges of wetlands and their importance in the face of climate change.

Don’t forget your binoculars and camera!

The walk will be co-hosted by Julie Robert from the Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard (SMBSGLP), Loïc Jugue from the Pixiflore association and members of Ault Environnement.

Good to know

Duration: 2h30

Free

Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/a-la-decouverte-du-hable-dault/

