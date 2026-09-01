A la découverte du hameau de Fouchy – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc
samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle-Saint-Luc
Informations pratiques
La Chapelle-Saint-Luc
A la découverte du hameau de Fouchy – JEP 2026
RDV sur le parking de l’école Édouard-Herriot La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Au fil du parcours, partez à la découverte du hameau de Fouchy, de son histoire et de son patrimoine, à travers les anecdotes et explications de votre guide. .
RDV sur le parking de l’école Édouard-Herriot La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 70 04 83 museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu
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English :
L’événement A la découverte du hameau de Fouchy – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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