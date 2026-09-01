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AGENDA · La Chapelle-Saint-Luc

A la découverte du hameau de Fouchy – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc

samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle-Saint-Luc

A la découverte du hameau de Fouchy – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
RDV sur le parking de l’école Édouard-Herriot
Ville
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Département
Aube
Tarif
Gratuit

La Chapelle-Saint-Luc

A la découverte du hameau de Fouchy – JEP 2026

RDV sur le parking de l’école Édouard-Herriot La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Au fil du parcours, partez à la découverte du hameau de Fouchy, de son histoire et de son patrimoine, à travers les anecdotes et explications de votre guide.   .

RDV sur le parking de l’école Édouard-Herriot La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 70 04 83  museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu

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English :

L’événement A la découverte du hameau de Fouchy – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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