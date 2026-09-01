Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Luc

A la découverte du hameau de Fouchy – JEP 2026

RDV sur le parking de l’école Édouard-Herriot La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au fil du parcours, partez à la découverte du hameau de Fouchy, de son histoire et de son patrimoine, à travers les anecdotes et explications de votre guide. .

RDV sur le parking de l’école Édouard-Herriot La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 70 04 83 museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement A la découverte du hameau de Fouchy – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne