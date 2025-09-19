A la découverte du Jardin « Au bout de la lande » Jardin Au Bout de La Lande Plévin

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un jardin à visiter sur le haut des Montagnes Noires

Jardin Au Bout de La Lande 21 Touldous, 22340, Plévin Plévin 22340 Côtes-d’Armor Bretagne 0645928152 http://jardindeplevin.over-blog.com/ Entre Plévin, Langonnet, Tréogan et Glomel, en centre Bretagne. Jardin situé sur les Montagnes-Noires. / accessible uniquement en voiture et vélo

Riou Jean-Luc