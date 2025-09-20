À la découverte du lycée Freppel et de son histoire Lycée Freppel Obernai

À la découverte du lycée Freppel et de son histoire Samedi 20 septembre, 10h00 Lycée Freppel European Collectivity of Alsace

Nombre de places limité à 20 personnes par visite. Durée de la visite 1h.

Participez à une visite commentée du lycée Freppel et découvrez l’histoire de ses bâtiments, ainsi que leur architecture. Plongez dans l’évolution de l’établissement au fil des siècles et explorez le lien étroit qui unit le lycée à la commune d’Obernai.

Le XIXᵉ siècle voit la création d'un établissement secondaire à Obernai, d'abord sous forme d'une école latine fondée vers 1803 par des ecclésiastiques, dirigée successivement par l'abbé Dietrich, le curé Maimbourg et le curé Oberlé. L'école enseignait principalement le latin, le français et l'allemand, et ne recevait que des élèves vaccinés. En 1813, elle devient une institution latine avec un programme comparable à celui des lycées, et en 1833 un collège communal, conduisant jusqu'en troisième.

Le collège connaît un rapide succès, grâce à sa discipline, ses prix modiques, la qualité des régents et la beauté de son emplacement. L’internat ouvre en 1837. Le nombre d’élèves passe de 20 en 1827 à 183 en 1867. Plusieurs abbés se succèdent à sa tête, dont Arspach, Courbot, Weber et Riff.

Vers 1832, une école préparatoire est créée pour les enfants de familles modestes, préparant à l’école normale d’instituteurs et à des écoles techniques. Après la guerre franco-prussienne de 1870-1871, l’établissement devient le Collegium zu Oberehnheim, puis un Progymnasium, avant de s’installer en 1881 dans le château de Gail, avec de nouvelles constructions pour l’internat et les classes.

En 1919, le collège Freppel devient un établissement complet, de la sixième à la terminale, et devient mixte. L’effectif passe à 217 élèves en 1933/34 et atteint 600 en 1970. Un C.E.S est ouvert la même année.

Entre 1992 et 1996, le lycée connaît une rénovation complète : construction du bâtiment C pour les sciences, agrandissement du bâtiment B pour le CDI et les espaces conviviaux, et réaménagement du bâtiment A pour les salles de cours et l’administration. L’établissement peut désormais accueillir 600 à 800 élèves.

© Ch.C. – LEGT Freppel