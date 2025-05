A la découverte du Lynx boréal – La Gélinotte de Freydières Revel, 11 juin 2025 12:00, Revel.

A la découverte du Lynx boréal Mercredi 11 juin, 14h00 La Gélinotte de Freydières Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-11T14:00:00+02:00 – 2025-06-11T16:00:00+02:00

Fin : 2025-06-11T14:00:00+02:00 – 2025-06-11T16:00:00+02:00

Discret, symbole du sauvage et hymne à la beauté, le Lynx émerveille, passionne et intrigue malgré les rares opportunités de rencontres. Mettez-vous dans la peau de l’animal pour découvrir son domaine vital et les pièges qu’il rencontre sur son parcours.

Avec Thibault, bénévole pour l’Observatoire des Carnivores Alpins.

Longueur et dénivelé minime, réservation obligatoire avant le 11 juin, prix libre, 20 personnes maximum.

HEURE de départ : 14h du parking de la Gélinotte

DURÉE : Entre 1h et 2h selon les questions

LIEU : La Gélinotte, Freydières, 38420 REVEL

La Gélinotte de Freydières Freydières, 38420 Revel Revel 38420 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0670464984 »}]

Balade accompagnée autour du lac de Freydières