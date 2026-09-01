À la découverte du métier de restauratrice d’œuvres d’art visite d’atelier Atelier A.R.O.A. Autechaux-Roide

Informations pratiques

Autechaux-Roide

À la découverte du métier de restauratrice d’œuvres d’art visite d’atelier

Atelier A.R.O.A. 11 Rue du Landry Autechaux-Roide Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Poussez les portes de l’atelier A.R.O.A. et découvrez les coulisses d’un métier minutieux et passionnant.

Du traitement des cadres à la restauration des peintures de chevalet, des sculptures et des meubles polychromes, plongez au cœur des techniques et du savoir-faire nécessaires à la préservation des œuvres d’art.

Une visite privilégiée pour découvrir un métier essentiel à la sauvegarde du patrimoine.

Nombre de places limité, inscription obligatoire. .

Atelier A.R.O.A. 11 Rue du Landry Autechaux-Roide 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : À la découverte du métier de restauratrice d’œuvres d’art visite d’atelier

L’événement À la découverte du métier de restauratrice d’œuvres d’art visite d’atelier Autechaux-Roide a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD