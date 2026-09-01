À la découverte du métier de restauratrice d’œuvres d’art visite d’atelier Atelier A.R.O.A. Autechaux-Roide
samedi 19 septembre 2026 · Atelier A.R.O.A. · Autechaux-Roide
Informations pratiques
Autechaux-Roide
À la découverte du métier de restauratrice d’œuvres d’art visite d’atelier
Atelier A.R.O.A. 11 Rue du Landry Autechaux-Roide Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Poussez les portes de l’atelier A.R.O.A. et découvrez les coulisses d’un métier minutieux et passionnant.
Du traitement des cadres à la restauration des peintures de chevalet, des sculptures et des meubles polychromes, plongez au cœur des techniques et du savoir-faire nécessaires à la préservation des œuvres d’art.
Une visite privilégiée pour découvrir un métier essentiel à la sauvegarde du patrimoine.
Nombre de places limité, inscription obligatoire. .
Atelier A.R.O.A. 11 Rue du Landry Autechaux-Roide 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : À la découverte du métier de restauratrice d’œuvres d’art visite d’atelier
L’événement À la découverte du métier de restauratrice d’œuvres d’art visite d’atelier Autechaux-Roide a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD