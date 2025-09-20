A la découverte du modèle Laureato de Girard-Perregaux Bucherer Paris

A la découverte du modèle Laureato de Girard-Perregaux Samedi 20 septembre, 11h15 Bucherer Paris

Inscription obligatoire par e-mail : evenementparis@bucherer.com

Né en 1975, le style de la Laureato continue de perdurer.

Peu après son lancement, la montre a été baptisée « Laureato », en reconnaissance de son succès primé et de son extraordinaire précision. Par coïncidence, la lunette octogonale repose sur le boîtier, comme une couronne de laurier sur la tête d’un lauréat.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’évolution semi-séculaire d’une icône octogonale qui a révolutionnée le design horloger et la précision. Une conférence animée par Madame Mathilde Graciet, responsable de l’Héritage chez Girard-Perregaux.

Places limitées, inscription obligatoire

Session 1 : 11h15 – 12h15

Session 2 : 13h30 – 14h30

Session 3 : 15h – 16h

Session 4 : 16h30 – 17h30

Session 5 : 18h – 19h

E-mail d’inscription : evenementparis@bucherer.com

Bucherer 12 boulevard des Capucines 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 70 99 18 88 https://www.bucherer.com/fr/fr

En avril 2013, Bucherer a ouvert à Paris le plus grand magasin du monde consacré à l’horlogerie d’exception.

Au sein de son écrin, classé au titre des monuments historiques et lieu de prédilection des amateurs de garde-temps, la Maison Bucherer offre ses espaces d’exposition aux créations de 28 marques horlogères et joaillères allant de l’accessible à l’exceptionnel.

Depuis son ouverture, la Maison Bucherer s’est affirmée comme l’adresse horlogère à Paris. Bucherer, 12 boulevard des Capucines, 75009 Paris

