A la découverte du monde d’Emilie Vast, à la Médi@tech

Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

La Médi@tech propose une animation de 14 h à 17 h, à la découverte du monde d’Emilie Vast en partenariat avec Micro-Folie Vallée du Thouet. Pour le jeune public, lecture et découverte des albums d’Emilie Vast, suivi d’un atelier de création ( carte pop-up & une activité adaptée pour les plus petits). Atelier de création pour adultes création florale en papier sous cloche. L’animation est gratuite, l’inscription est obligatoire, jauge limitée. Informations et réservations 05 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr .

Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr

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English : A la découverte du monde d’Emilie Vast, à la Médi@tech

L’événement A la découverte du monde d’Emilie Vast, à la Médi@tech Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-03-14 par CC Airvaudais Val du Thouet