À la découverte du monde des abeilles Office de Tourisme Thiviers

À la découverte du monde des abeilles

Office de Tourisme 1 Place du Maréchal Foch Thiviers Dordogne

Petits et grands sont invités à plonger au cœur du monde passionnant des abeilles lors d’une animation interactive et gourmande de 2 heures.

Au fil de l’animation, le public pourra découvrir

le fonctionnement d’une ruche et l’organisation d’une colonie d’abeilles,

le métier d’apiculteur, ses gestes, ses outils et son savoir-faire,

les différentes étapes de production, de la fleur au pot miel, et les différents produits de la ruche, l’importance des abeilles pour la biodiversité et les enjeux de leur protection.

Le monde des abeilles n’aura plus de secrets pour vous !

Une dégustation de miel clôturera l’animation et ravira les papilles de tous les gourmands. .

Office de Tourisme 1 Place du Maréchal Foch Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50

English : À la découverte du monde des abeilles

Young and old are invited to plunge into the fascinating world of bees during an interactive and gourmet animation

